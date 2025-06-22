ننشر الموقف النهائي بين الزمالك وسيف الجزيري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، أبلغ الإدارة بشكل نهائي برفضه فكرة الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب يطالب بالاستغناء النهائي

وأوضح المصدر أن الجزيري طلب الحصول على الاستغناء الخاص به من النادي بشكل نهائي، مؤكدًا أنه لن يرحل على سبيل الإعارة لأي نادٍ، ويتمسك بالحصول على باقي مستحقاته المالية المتبقية في عقده مع الزمالك كاملة قبل إنهاء العلاقة بشكل رسمي.

تمسك اللاعب يصعّب الملف

وأشار المصدر إلى أن تمسك اللاعب بموقفه يضع إدارة النادي في موقف معقد، خاصة وأن هناك عروضًا محلية وعربية وصلت بالفعل للزمالك لاستعارة اللاعب، لكنها اصطدمت برغبة الجزيري في الرحيل النهائي.

الإدارة تدرس الموقف

تدرس لجنة الكرة بالنادي الموقف من كافة الجوانب القانونية والمالية، خاصة أن عقد اللاعب لا يزال ساريًا، وتحاول الوصول إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف ويُجنب النادي الدخول في نزاع تعاقدي.

الرحيل مسألة وقت

وتشير المؤشرات إلى أن رحيل الجزيري عن الزمالك أصبح مسألة وقت فقط، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج النادي، وتوجه الإدارة لفتح باب المفاوضات مع بدائل هجومية استعدادًا للموسم المقبل.

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