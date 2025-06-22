الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

منشأة فوردو النووية
منشأة فوردو النووية

أعلن المساعد السياسي لمحافظ قم في إيران، انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو، مضيفا أن الهجوم الأمريكي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المسؤول الإيراني، أن دخانا كثيفا قرب قم يعود لاستهداف ثكنة عسكرية ولا صلة له بالهجوم على منشأة فوردو.

ونشرت واشنطن بوست صور أقمار صناعية، تكشف عن نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي.

إخلاء المنشآت النووية الإيرانية قبل الهجوم الأمريكي 

وأظهرت الصور 16 شاحنة كانت على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض وتظهر تحرك معظم الشاحنات شمال غرب منشأة فوردو وتمركز شاحنات قرب مدخل الموقع.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: “إيران أخلت ثلاثة مواقع نووية منذ فترة”.

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منشاة فوردو الهجوم الامريكي المنشآت النووية الإيرانية

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مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية