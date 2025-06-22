مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

أعلن المساعد السياسي لمحافظ قم في إيران، انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو، مضيفا أن الهجوم الأمريكي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المسؤول الإيراني، أن دخانا كثيفا قرب قم يعود لاستهداف ثكنة عسكرية ولا صلة له بالهجوم على منشأة فوردو.

ونشرت واشنطن بوست صور أقمار صناعية، تكشف عن نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي.

إخلاء المنشآت النووية الإيرانية قبل الهجوم الأمريكي

وأظهرت الصور 16 شاحنة كانت على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض وتظهر تحرك معظم الشاحنات شمال غرب منشأة فوردو وتمركز شاحنات قرب مدخل الموقع.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: “إيران أخلت ثلاثة مواقع نووية منذ فترة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.