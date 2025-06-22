الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث

د. حسام صلاح عميد
د. حسام صلاح عميد طب قصر العيني
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أعلن الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن إطلاق مجلة جديدة متخصصة في طب الكوارث، ذات وصول مفتوح.

وكشف صلاح عن أن المجلة الجديدة تُعنى بتعزيز البحث العلمي في مجالات الطوارئ والطب الكارثي، في إطار التزام كلية طب قصر العيني بدورها العلمي والمجتمعي.

جاء ذلك خلال انعقاد اللقاء العلمي المصري الفرنسي بمعهد تيودور بلهارس، في مجال الجهاز الهضمي والكبد، تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور.

معلومات عن دبلوم طب الكوارث بقصر العيني

كانت كلية طب قصر العيني  أعلنت عن تقديم دبلوم لطب الكوارث تقدم شهادة معتمدة  ودرجة علمية مشتركة مع الأكاديمية الطبية العسكرية.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء دبلومة "طب الكوارث" كدرجة مشتركة مع الأكاديمية الطبية العسكرية.

وجاء التفكير في الدبلومة بعد الاطلاع على المشكلات التي يواجهها العالم وخاصة دول الجوار لمحاولة تقديم الدعم اللازم من خلال كلية طب قصر العيني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ما دعاهم لدراسة إنشاء مجلة لطب الكوارث ودبلومة تخصصية لطب الكوارث.

أهداف دبلومة طب الكوارث

 تستهدف الدبلومة التحديات الوبائية والبيئية والحروب وآثارها وغيرها من الكوارث التي يجب التعامل معها، ولا بد من إعداد كوادر جيدة للتعامل مع آثارها.

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قصر العيني طب الكوارث معهد تيودور بلهارس الأكاديمية الطبية العسكرية

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