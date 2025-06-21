مجلس طب قصر العيني يوافق على لائحة استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية

وافق مجلس كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، على اللائحة الداخلية للذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الكلية، برئاسة عميد الكلية، ووكلائها، ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام، وممثلي أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية، البحثية، والإدارية الخاصة بالكلية.

كما وافق المجلس على سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي داخل الكلية، بما يتوافق مع توجهات رئيس جامعة القاهرة.

وقال الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية والبحث العلمي يمثل انطلاقة واعدة نحو التحول الرقمي وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي في الطب والتعليم، معتبرًا أن العمل على استخدامه يمثل ملحمة طيبة لخدمة المرضى بسرعة وكفاءة، حيث يُعد المريض هو الهدف الأساسي الذي تسعى الكلية لخدمته.

أهداف استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي

كانت جامعة القاهرة، قد أعلنت من قبل عن أهداف استراتيجية استخدام الذكاء الاصطناعي، وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، إن الاستراتيجية تستهدف أربعة فئات تضم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والطلاب، والجهاز الاداري، والعمال والفنيين، وذلك في إطار، وترتكز علي أربعة محاور رئيسة تتعلق بتطوير التعليم وإنتاج المعرفة، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، ونشر الوعي المجتمعي، وتطوير القدرات الإدارية.

وأكد رئيس الجامعة، سعي الجامعة من خلال الاستخدام المسئول والفعال لتقنيات الذكاء الإصطناعي إلى تحسين التعليم وتعزيز الابتكار وتحقيق النزاهة الأكاديمية من خلال تحليل البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية، وتحسين الكفاءة الإدارية والموارد، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تساعد أيضا على تطوير الأفكار بتقديم العون في العصف الذهني والمراجعة والتصحيح وتحقيق التميز المهني وتطوير القدرات الإبداعية.

وشدد عبد الصادق،على ضرورة الإلتزام بالإرشادات الخاصة لاستخدام الذكاء الإصطناعي من بينها عدم مشاركة بيانات قد تخل بخصوصية الفرد أو المؤسسة، والحذر من الإستخدامات غير الأخلاقية التي قد تخل بالنزاهة الأكاديمية، والاعتماد المفرط الذي يؤدي إلى ضعف مهارات التفكير النقدي والإبتكار، والإستخدام في إطار خارج الأهداف المؤسسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.