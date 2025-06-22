هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

صرّح ماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، بأن بلاده لا تملك حتى الآن معلومات مؤكدة عما إذا كانت إيران قد نقلت بعض موادها النووية الحساسة قبل تنفيذ الضربات العسكرية، مشيرًا إلى أنه "لن يعرف أحد لأيام" ما إذا تم تهريب أو إخفاء تلك المواد.

لا نية حاليًا لتوسيع العمل العسكري

وفي سياق متصل، أكد روبيو أنه لا توجد خطط حالية لتنفيذ عمليات عسكرية إضافية ضد إيران، مضيفًا أن الإدارة الأميركية تراقب الموقف بدقة وتُقيّم ردود الفعل الإيرانية والدولية قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية جديدة.

وزير الخارجية الأمريكي: الضربة محدودة والباب مفتوح للدبلوماسية

وأوضح الوزير أن الضربة الأخيرة كانت محدودة النطاق وتهدف إلى كبح القدرات النووية الإيرانية، مشددًا على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية إذا أبدت طهران استعدادًا جديًا لذلك.

نائب الرئيس الأمريكي: نواجه البرنامج النووي الإيراني وليس الشعب

من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي في تصريحات عاجلة أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع إيران كشعب أو دولة، بل مع برنامجها النووي الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأضاف: "لو أن الإيرانيين واصلوا التفاوض بحسن نية، لكان المسار مختلفًا تمامًا"، مشيرًا إلى أن تعثر المفاوضات النووية سببه تصلب الموقف الإيراني وغياب الجدية في الحوار.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن التصعيد الحالي كان بالإمكان تفاديه عبر مسار دبلوماسي بنّاء، لكن "الولايات المتحدة اضطرت للتحرك عندما استنفدت كافة الوسائل السلمية الممكنة"، بحسب تعبيره.

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