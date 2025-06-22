الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 823 حكما قضائيا

حملة أمنية, فيتو
حملة أمنية, فيتو

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

القبض على "راقصة الساحل الشمالي" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلوجرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما ضبط قطعتى سلاح ناري بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتنفيذ 823 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الهاربين المتاجرين في المواد المخدرة قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

القبض على "راقصة الساحل الشمالي" بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قرار عاجل من النيابة ضد المتهمين بقتل طبيب طنطا

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب في البدرشين

كواليس العثور على جثامين 3 أطفال بالشروق.. وقرارات عاجلة من جهات التحقيق

قوافل الأحوال المدنية تواصل خدماتها في المحافظات

ضبط سائق ميكروباص تحرش بسيدة واستولى على هاتفها بمدينة نصر

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات 6 ملايين جنيه

ضبط 7 أطنان دقيق خلال حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

خروج زوجة حسام حسن من قسم العامرية بعد قرار إخلاء سبيلها بقضية ضرب زوجها

ريال مدريد بـ 10 لاعبين يتقدم على باتشوكا 2-0 في الشوط الأول (فيديو)

قتلهم أثناء الصلاة، إرهابي يطلق الرصاص على المصلين ويفجر نفسه داخل كنيسة مار إلياس بسوريا

بعد تفجير كنيسة "مار إلياس" في سوريا، الأزهر يطالب الجميع بالتصدي للإرهاب الأسود

نيويورك تايمز: إيران نقلت مواد نووية من منشأة فوردو قبل الضربة الأمريكية

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

هل نقلت إيران موادها النووية قبل ضربات واشنطن؟ وزير الخارجية الأمريكي يرد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم بالسوق المحلي

آخر تطورات سعر النحاس اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

سعر السكر الأحد 22-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز الناشف في المنام وعلاقته بأزمات مادية وديون

تفسير رؤية الهروب من الأسد فى المنام وعلاقتها بالتغلب على الأعداء

هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟،عضو بالأزهر تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية