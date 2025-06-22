الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

واشنطن بوست: نشاط غير عادي بمنشأة فوردو قبل الهجوم الأمريكي

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية للمنشأة فوردو

نشرت واشنطن بوست صور أقمار صناعية، تكشف عن نشاط غير عادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل يومين من الهجوم الأمريكي.

إخلاء المنشآت النووية الإيرانية قبل الهجوم الأمريكي 

وأظهرت الصور 16 شاحنة كانت على طول الطريق المؤدي لمجمع عسكري تحت الأرض وتظهر تحرك معظم الشاحنات شمال غرب منشأة فوردو وتمركز شاحنات قرب مدخل الموقع.

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أول فيديو لموقع منشأة فوردو بعد تعرضها لقصف أمريكي

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية فجر اليوم الأحد، أنه تم إخلاء المنشآت النووية الثلاث في نطنز وفوردو وأصفهان منذ فترة.

وقال نائب مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني: “إيران أخلت ثلاثة مواقع نووية منذ فترة”.

وأضاف عابديني: “استنتاج ترامب بأن إيران لم تعد تمتلك تكنولوجيا نووية خاطئ”.

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