الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

قطر تدين قصف المنشآت النووية الإيرانية وتدعو للعودة للمسارات الدبلوماسية والتفاوض

علم قطر،فيتو
علم قطر،فيتو

أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، عن أسفها للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية.

وشددت على ضرورة وقف كافة العمليات العسكرية والعودة فورا إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية.

وأشارت أن التوتر الخطير الذي تشهده المنطقة سيقود إلى تداعيات كارثية على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها قالت الخارجية السعودية في بيان صادر عنها اليوم الأحد على موقع “إكس”: إن المملكة تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول لحل سياسي يكفل إنهاء الأزمة.

وأضاف البيان أن المملكة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التطورات بعد استهداف أمريكا لمنشآت نووية إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة. 

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد: إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًّا"، على حد تعبيره.

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًّا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.  

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