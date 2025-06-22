وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يبحث جهود رفع كفاءة المستشفيات وتشغيل الأجهزة الحيوية

عقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب العلاجي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع مديرى إدارات الطب العلاجي ومشرفي المستشفيات، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة القادمة، ومتابعة مؤشرات الأداء في مختلف مستشفيات محافظة الدقهلية.

وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يبحث خطة المرحلة المقبلة

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بضرورة المتابعة الدورية لسير العمل بالمستشفيات والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

استعراض المؤشرات التشغيلية لجميع المستشفيات

وخلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات التشغيلية لجميع المستشفيات، ومناقشة سبل رفع نسب العمليات الجراحية، وتشغيل جهاز الرنين المغناطيسي الجديد بمستشفى ميت غمر العام، وضمان انتظام عمل قسطرة القلب الطارئة على مدار 24 ساعة. كما تم إدراج قسم الاستقبال بمستشفى السنبلاوين العام ضمن خطة التطوير المقبلة، استجابة لاحتياجات التوسعة وتحسين الخدمة.

أرصدة المستلزمات الطبية بالأقسام المختلفة

كما ناقش الاجتماع أرصدة المستلزمات الطبية بالأقسام المختلفة، ومتابعة الوضع التنفيذي لأعمال التطوير الجارية، بالإضافة إلى وضع خطة عملية لزيادة عدد أسرة العناية المركزة على مستوى المحافظة، من خلال افتتاح وحدة عناية مركزة جديدة بمستشفى جمصة المركزي، وتوسعة وحدات العناية المركزة في مستشفيي السنبلاوين ونبروه.

الالتزام بخطط العمل الزمنية وتحقيق مؤشرات الجودة المطلوبة

وأكد الدكتور البيلي في ختام الاجتماع على أهمية الالتزام بخطط العمل الزمنية وتحقيق مؤشرات الجودة المطلوبة، والعمل بروح الفريق لدعم المنظومة الصحية وتحقيق تطلعات المواطنين في خدمات طبية لائقة.

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