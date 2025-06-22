تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتهديد بإغلاق مضيق هرمز على الأسواق المصرية، المنوفي: يجب استمرار الحكومة في إجراءاتها الاستباقية، بشاى: مخزون السلع آمن، وارتفاع أسعار 6 مواد غذائية

أسعار السلع الغذائية في السوق المصري، رغم تأكيدات خبراء القطاع التجاري أن حالة السوق مستقرة، ولم تتأثر بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، إلا أن أسعار بعض السلع سجلت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الحالية؛ وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

مخاوف من تأثر سلاسل الإمداد مع تهديدات غلق المضيق

ومع تجدد التهديدات الإيرانية بشأن غلق مضيق هرمز تتزايد المخاوف من تأثر سلاسل الإمداد، ومن حدوث موجة ارتفاعات في أسعار السلع، فما هو حال السوق المصري خلال الفترة الحالية؟

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

السوق المصري آمن ومستقر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إنه في ظل المستجدات الإقليمية والتصعيد المرتبط باحتمالية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، نؤكد أن السوق المصري آمن ومستقر، وتشهد الأسواق وفرة كبيرة في السلع الغذائية الأساسية، دون أي نقص أو اضطراب في الإمدادات.

حازم المنوفي

الحكومة المصرية تبنت خطة واضحة لتعزيز الأمن الغذائي

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة تبنت الحكومة المصرية خطة واضحة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعدد مصادر الاستيراد، إلى جانب التوسع في الإنتاج المحلي.

المرحلة الحالية تتطلب جاهزية عالية واستمرارًا في الإجراءات الاستباقية

وتابع: نطمئن المواطنين على استقرار الأسواق وتوفر السلع، مضيفًا أن المرحلة الحالية تتطلب جاهزية عالية واستمرارًا في الإجراءات الاستباقية، وهو ما تفعله الحكومة من خلال رفع كفاءة منظومة التوزيع، والتوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية، وتعزيز احتياطات الدولة من السلع الأساسية.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع

ومن جانبه، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري لم يشهد أي أزمات أو نقص في السلع منذ اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، سواء على صعيد السلع الغذائية أو غير الغذائية.

المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا

وأضاف «بشاي» أن المخزون الاستراتيجي في وضع آمن تمامًا ويكفي احتياجات السوق المحلي لفترات مطمئنة، بدعم من تنسيق محكم بين الحكومة والتجار، وتحديدًا وزارة التموين، التي ساهمت في مضاعفة المخزون عبر تدبير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي.

متى بشاي

تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء تمثل خطوة استباقية

وقال إن تشكيل لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء يمثل خطوة استباقية هامة لضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل تطورات إقليمية متسارعة تهدد استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية، خاصة مع تصاعد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعطل الملاحة في ممرات استراتيجية مثل هرمز وباب المندب.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية الرئيسية

وعلى صعيد آخر؛ رصدت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية الرئيسية، نستعرضها في السطور الآتية:

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ بدأت أسعار الفول المعبأ في الارتفاع، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 61.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 44 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو 50 قرشًا، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 26.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

جنيه ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

اسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وارتفع سعر المكرونة السائبة في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

سعر الأرز السائب بالأسواق

كما ارتفع سعر الأرز السائب نحو جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز السائب نحو 27.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز السائب من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 1.5 جنيه في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 228.7 جنيه إلى 263 جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 180 إلى 300 جنيه.

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