"ميرسك" تعلق رسو سفنها في ميناء حيفا بعد تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية

أصدرت شركة "ميرسك" الدنماركية لشحن الحاويات، اليوم الجمعة، قرارا بتعليق مؤقت لرسو السفن في ميناء حيفا بإسرائيل، موضحة أنه لا توجد تعديلات أخرى لعملياتها المجدولة في المنطقة، وفق وكالة رويترز.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وتنفذ إسرائيل هجمات جوية على إيران منذ يوم الجمعة الماضي فيما تصفه بمحاولة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وتنفي إيران السعي لتطوير مثل هذه الأسلحة وترد بشن ضربات مضادة على إسرائيل.

أرباح شركة ميرسك

وارتفعت أرباح «ميرسك» قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 70% على أساس سنوي إلى 2.71 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام مقارنة مع 2.41 مليار دولار توقعها محللون استطلعت الشركة آراءهم، لكن المجموعة الدنماركية ثبتت توقعاتها للأرباح للعام بأكمله بدعم من استمرار الاضطراب في البحر الأحمر، ما أدى إلى رفع أسعار الشحن

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، فينسنت كليرك، في تصريحاته سابقة للصحفيين في كوبنهاجن أن حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة انخفض بشكل حاد خلال أبريل الماضي بما بين 30 و40%، مع زيادة الرسوم الجمركية، مضيفا «تمكنا من إعادة توزيعها على مناطق أخرى لا يزال الطلب فيها قويًا».

واستفادت ميرسك، والشركات المنافسة لها من طول فترة الإبحار وارتفاع أسعار الشحن بعد تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، بسبب استمرار الحوثيين في شن هجمات على سفن في البحر الأحمر دعمًا للفلسطينيين في غزة.

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