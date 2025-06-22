الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزيرا خارجية مصر والأردن يحذران من انزلاق المنطقة لمزيد من الفوضى في ضوء التصعيد الإسرائيلى الإيراني

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري ونظيره الأردنى، فيتو

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الأحد الموافق 22 يونيو، من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

 

تهديد بالغ على الأمن والسلم الإقليميين

جاء الاتصال في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين حول التطورات الإقليمية، حيث تناول الوزيران الأحداث المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وما يمثله من تهديد بالغ على الأمن والسلم الإقليميين. 

و شدد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب توسيع رقعة الصراع فى المنطق بما يهدد السلم والأمن الإقليميين.

تغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد

وشدد الوزيران على أهمية التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد، وأكدا رفضهما لأي انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام القانون الدولي، وضرورة احترام سيادة الدول، محذرين من مغبة انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر في ضوء التصعيد الراهن.

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بدر عبد العاطي ايمن الصفدي المملكة الاردنية الهاشمية تغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد

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