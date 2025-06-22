الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الباكستانى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا اليوم الأحد، مع "محمد إسحق دار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول.

التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وباكستان

أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور انعكس في تعدد اللقاءات رفيعة المستوى خلال الفترة الأخيرة. وثمّن التعاون والتنسيق المستمر بين مصر وباكستان في المنظمات الإقليمية والدولية، والتقارب  بينهما في المواقف تجاه أبرز القضايا الدولية.

من ناحية أخرى، تبادل الوزيران الرؤي والتقييمات حيال التطورات المقلقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما حالة التصعيد العسكري بين اسرائيل وايران، حيث أعرب الجانبان عن بالغ القلق إزاء تلك التطورات، مؤكدين أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن تزايد حالة التوتر  وعدم الاستقرار في المنطقة. 

 وقف التصعيد العسكري والعمل على احتواء الموقف

وفي هذا السياق، شدد الوزير عبد العاطي على وقف التصعيد العسكري والعمل على احتواء الموقف من خلال تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تجنب انزلاق المنطقة نحو دائرة من العنف والتوتر.

واختتم الوزيران مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات الراهنة ويعزز فرص التهدئة.

 

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