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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: إجلاء مئات الأمريكيين من إيران الأسبوع الماضي و500 أمريكي في إسرائيل قد يحتاجون لمساعدة إجلاء يوميا

إجلاء مئات الأمريكيين
إجلاء مئات الأمريكيين من إيران،فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إجلاء مئات الأمريكيين من إيران خلال الأسبوع الماضي. 

وأكدت أن بين 300 إلى 500 أمريكي في إسرائيل قد يحتاجون إلى مساعدة إجلاء يوميا.

كما كشفت الخارجية الأمريكية، أن أكثر من 6000 أمريكي بإسرائيل ملأوا نماذج إلكترونية لطلب معلومات حول رحلات إجلاء.

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وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين إيران 500 أمريكي في إسرائيل نماذج إلكترونية

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