مصرع شخصين في سقوط سور داخل فيلا بالرحاب
لقي شخصين مصرعهما جراء سقوط سور حائط بجوار حمام سباحة خاص ارتفاعه 5 أمتار داخل فيلا بمدينة الرحاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثث لأقرب مستشفى.
وكان بلاغ ورد للشرطة يفيد بمصرع شخصين نتيجة سقوط حائط على حمام سباحة خاص بإحدى الفيلات الخاصة، وتم تحرير المحضر اللازم.
وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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