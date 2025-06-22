الأحد 22 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخصين في سقوط سور داخل فيلا بالرحاب

اسعاف
اسعاف

لقي شخصين مصرعهما جراء سقوط سور حائط بجوار حمام سباحة خاص ارتفاعه 5 أمتار داخل فيلا بمدينة الرحاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثث لأقرب مستشفى.

وكان بلاغ ورد للشرطة يفيد بمصرع شخصين نتيجة سقوط حائط على حمام سباحة خاص بإحدى الفيلات الخاصة، وتم تحرير المحضر اللازم. 

وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية النيابة العامة مدينة الرحاب مصرع شخصين نيابة العامة

مواد متعلقة

التحريات تكشف تفاصيل مقتل 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق

جريمة بشعة فى الشروق، أم تقتل أطفالها الثلاثة خنقا بسبب أزمة مالية

النيابة تستمع لأقوال شاب ادعى إقدامه على التخلص من حياته بالتجمع

مصرع سيدة وطفلتها صدمتهما سيارة مسرعة بالبساتين

بيتاجروا في المخدرات، تجديد حبس عنصرين جنائيين متهمين بغسل 70 مليون جنيه

في مطاعم وكافيهات، نص أقوال تاجر مخدرات متهم بغسل أموال بـ 130 مليون جنيه

تجديد حبس قاتل زوجته الأمريكية

بعد التحقيق معه، تعرف على عقوبة "المذيع الفرفوش" بتهمة التحريض على الرذيلة

الأكثر قراءة

الثانوية العامة 2025، التعليم تكشف هوية ناشري امتحان اللغة العربية

مسئول إيراني: انتهاء عمليات الإغاثة في منشأة فوردو النووية

الأهلي يحسم صفقة مهاجم البنك عقب العودة من المونديال

أسعار الكهرباء 2025.. نصائح لتقليل الفاتورة

زغلول صيام يكتب: لماذا لا تكشف الأندية عن عقود مدربيها الحقيقية؟! ومتى تخرج الأحكام النهائية من ثلاجة اتحاد الكرة؟!

وزير الخارجية يحذر من استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

تعليمات جديدة من البنك المركزي للرسوم المطبقة على العمليات الاستيرادية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد 22-6-2025 في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 22-6-2025

بعد الضربة الأمريكية لإيران، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

تنمية المشروعات: التعاون مع المؤسسات المالية بآليات تكنولوجية متطورة

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بمواجهة الصعوبات

أشهر المساجد التاريخية في المدينة المنورة (صور)

تفسير رؤية الديك الرومي في المنام وعلاقتها بتغير الحالة من الفقر إلى الغنى

المزيد
الجريدة الرسمية