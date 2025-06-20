وزير الخارجية: مصر تطالب باستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيًا من ديفيد لامى وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الاتصالات المكثفة لبحث التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران.

البرنامج النووي الإيراني

وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستعرض الوزير عبد العاطى موقف مصر المطالب بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووى الايرانى، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة، منوهًا إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية فى هذا الإطار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وتجنب توسيع رقعة الصراع.

استغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة

وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد فى المنطقة واستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.

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