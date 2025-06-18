أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس (صور)

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن بدء مرحلة جديدة في استعادة قناة السويس لحركة عبور سفن الحاويات العملاقة، حيث شهدت القناة، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات"CMA CGM OSIRIS".

حمولة السفينة العملاقة

وبلغت حمولة السفينة 154 ألف طن، ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية، عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة.

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

أول سفينة حاويات تعبر من قناة السويس

وتعد هذه السفينة التابعة للخط الملاحي الفرنسي CMA CGM أول سفينة حاويات كبيرة تعبر قناة السويس قادمة من مضيق باب المندب منذ شهر مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن في ظل التحديات الإقليمية.

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

تتويج جهود هيئة قناة السويس التسويقية

ويأتي عبور هذه السفينة تتويجًا للجهود التسويقية التي تبذلها الهيئة، في ضوء الإعلان الأخير عن منح تخفيص بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر وفق المنشور رقم (3/2025).

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

مواصفات السفينة العابرة من القناة

يبلغ طول السفينة 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وبغاطس يصل إلى 49 قدمًا، وتستطيع ان تحمل على متنها حتى 15536 حاوية مكافئة، ما يجعلها أول سفينة حاويات كبيرة تعبر من باب المندب وتستفيد فعليًا من هذا التخفيض الجديد المخصص لتحفيز عودة السفن الكبرى للعبور من القناة.

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

استمرار التواصل مع العملاء

وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تواصل جهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة مرة أخرى من خلال اتباع سياسات تسعيرية مرنة بما يضمن التفاعل الإيجابي مع متغيرات السوق العالمية، ويعزز من مكانة القناة كأفضل خيار ملاحي للسفن العملاقة رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية.

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

عبور السفن العملاقة من قناة السويس، فيتو

وأضاف أن المباحثات الأخيرة مع إدارة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM أثمرت عن اتفاق لعودة عدد من السفن الكبيرة التابعة للمجموعة للعبور مجددًا عبر قناة السويس، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة خطوات مماثلة من خطوط ملاحية أخرى.

أفضل خط ملاحي من حيث عدد السفن

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الخط الملاحي CMA CGM يتصدر قائمة الخطوط الملاحية من حيث عدد السفن والحمولات التي عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن قناة السويس شهدت، أمس الثلاثاء، عبور سفينتين تابعتين لنفس الخط الملاحي، وهما "CMA CGM AQUILA" و"CMA CGM CALLISTO"، بحمولة قدرها 128 ألف طن لكل سفينة، ضمن الخدمة الملاحية المستمرة للخط في فئة السفن متوسطة الحمولات.





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