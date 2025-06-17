أسامة ربيع: إضافة 30 قاطرة بحرية إلى أسطول قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الأسطول البحري للهيئة شهد نقلة نوعية غير مسبوقة لم يشهدها منذ ثلاثين عاما، وذلك بإضافة 30 قاطرة بحرية من طرز مختلفة وقوة شد متباينة تتراوح من 9 أطنان إلى 190 طنا.



إضافة جديدة للأسطول البحرى

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن تدشين القاطرة ( إسماعيلية 1 ) تعد الإضافة الأحدث والأكبر في تاريخ الأسطول البحري للهيئة، حيث تمتاز بقوة شد كبيرة تفوق قوة شد أكبر قاطرات الإنقاذ بالهيئة، كما تتميز القاطرة بتجهيزها بمنظومة DP الذي يتيح لها سهولة المناورة أثناء التعامل مع الوحدات الخارجية.

جانب من مراسم تدشين القاطرة، فيتو

تفعيل نظام SCR بالقاطرة إسماعيلية 1

كما يمكنها نظام SCR من تنقية العادم من الكربون لتلائم استراتيجية الهيئة بالإعلان عن قناة السويس "القناة الخضراء".

توطين الصناعات البحرية والثقيلة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن التعاون مع شركة ترسانة الإسكندرية يعكس نجاح جهود الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات الثقيلة والصناعات البحرية لبناء قاعدة صناعية بحرية متطورة تنافس إقليميا وعالميا.

جانب من مراسم تدشين القاطرة، فيتو

مراحل توطين الصناعات البحرية

وأضاف ربيع أن الهيئة عكفت على تنفيذ هذا التوجه بالعمل الجاد لتوطين الصناعات على ثلاثة مراحل من خلال تعزيز نشاط بناء السفن والوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة، علاوة على تشجيع الشراكة مع المؤسسات الوطنية مثل جهاز الصناعات البحرية، وذلك بالتوازي مع عقد شراكات مع القطاع الخاص منها التعاون مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

يأتي ذلك تتويجا للتعاون المثمر بين الجانبين، وتفعيلا لبنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وترسانة الإسكندرية لبناء قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190 طن، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرتين حيث يبلغ طول القاطرة الواحدة 71.6 مترا، وعرضها 18.5 متر، بغاطس ٧ أمتار، سرعة 16 عقدة.

جانب من مراسم تدشين القاطرة، فيتو

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم احتفالية تدشين القاطرة( إسماعيلية 1)، وبدأت بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم تلاها كلمة ترحيبية لرئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية أعرب فيها عن فخره بالإنجاز الكبير الذي تشهده شركة ترسانة الإسكندرية بتدشين القاطرة "الإسماعيلية ١" بقوة شد 190 طن لصالح هيئة قناة السويس.

شهادة ثقة أمام العالم

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية أن تدشين القاطرة العملاقة يعد بمثابة شهادة ثقة أمام العالم بقدرة الشركة على المضي قدما لتنفيذ خططها الطموحة لحمل شعار "صنع في مصر" لآفاق أرحب عالميا ضمن الرؤية المصرية الطموحة بتوطين الصناعات الثقيلة، متعهدا بتدشين القاطرة الثانية "الإسماعيلية ٢" خلال الربع الأخير من العام الجاري.

ثم وجه الشكر لكافة الجهات المشاركة والمساهمة في نجاح مشروع بناء القاطرة الجديدة بقوة شد 190 طنا وعلى رأسها جهاز الصناعات البحرية، وهيئة قناة السويس، وهيئة الإشراف الفرنسية BV، علاوة على الشركاء من الشركات العالمية ومنها شركة كونجسبرج النرويجية المصمم الرئيسي والمسئولة عن توريد أجهزة الدفع الرئيسية، بالإضافة إلى شركة MAN الألمانية لتوريد الماكينات والمعدات الأساسية والبنوك الوطنية.



في ختام الاحتفالية، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على تكريم فريق العمل بالتقاط صور تذكارية مع فريق العمل من العاملين بمشروع بناء القاطرة" الإسماعيلية ١" بشركة ترسانة الإسكندرية من مهندسين وفنيين وإداريين.

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