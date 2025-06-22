المؤبد لعامل وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمة مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

وأحالت النيابة العامة المتهم:- "رشدي ح م ا"- السن: ٢٢ سنة - يعمل: عامل - ومقيم في شارع حجازي عزبة رستم شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۲۷۳ لسنة ۲۰۲٥ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٥ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ۲۰۲٥/۱/٣ بدائرة ثان قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرين مخدرين (هيروين - اندازول كاربوكساميد ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش).

واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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