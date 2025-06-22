إحالة 6 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون للمحاكمة

أمرت نيابة الزيتون إحالة 6 عاطلين لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الزيتون للمحاكمة الجنائية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد بقيام 6 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية

وأضافوا بالحفر أسفل منزل أحدهم بمنطقة الزيتون معتقدين أنه يحتوي على مقبرة أثرية واتفقوا عقب استخراجها علي بيعها عبر الإنترنت لشخص خارج مصر ثم تقسيم المبالغ المالية بالتساوي بينهم.

وأضافوا أنهم عقب حفرهم لم يجدوا شيئا سوى مياه وتراب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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