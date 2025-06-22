الأحد 22 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أول تعليق من محمد حماقي بعد حفله في مهرجان موازين بالمغرب

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

أعرب المطرب محمد حماقي عن سعادته بنجاح حفله في مهرجان موازين في دورته الـ 20، والذي أقيم أمس السبت.

محمد حماقي يعلق على حفله في موازين 

وقال حماقي: “بقول لكل الجمهور اللي حضر النهاردة: بشكركم جدا على السعادة اللي انتو اديتوها لي النهارده، وزي ما قُلت على المسرح أنا مكنتش عايز الحفلة تخلص، ومشتاق أشوفكم تاني”. 

وأحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا استثنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ20، ورفع الحفل شعار "كامل العدد". 

وحرص حماقي خلال الحفل على رفع علم المغرب خلال حفله في مهرجان موازين، بالإضافة إلى أنه فوجئ بتقديم هدية له من أحد المعجبين وهي باقة من الورود.

وقدم محمد حماقي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، وفاجأ حماقي الجمهور بغنائه عددا من الأغاني التي قدمها لأول مرة في المغرب.
كان محمد حماقي قد أحيا عددًا من الحفلات الغنائية في أكثر من مكان، ومن أبرزها مشاركته في فعاليات ليالي جدة، وذلك قبل تعرضه لوعكة صحية الفترة الماضية.

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