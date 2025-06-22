الأحد 22 يونيو 2025
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أخبار مصر

ضبط 2761 مخالفة تموينية وتحصيل 14,2 مليون جنيه غرامات من أصحاب المخابز البلدية بالجيزة

المهندس عادل سعيد
المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، فيتو
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أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تكثيف الحملات الرقابية التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وذلك لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو حالات غش تجاري، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وحماية حقوق المواطنين.

جهود محافظة الجيزة لضبط الأسواق 

وجاءت تصريحات محافظ الجيزة عقب اطلاعه على تقرير جهود مديرية التموين خلال شهر، والذي أظهر نتائج ملموسة في ضبط الأسواق.
 

وأوضح المحافظ أن الجهود أسفرت عن ضبط ٢٧٦١ مخالفة تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات بلغ ٤٥ طنًا من السلع المدعمة، شملت: دقيق بلدي مدعم، دقيق فاخر (استخراج ٧٢٪)، نخالة، مكرونة تموينية، أرز، قمح، وأسمدة زراعية مدعمة.

الغرامات المقررة على المخالفين

كما تم ضبط ٧٥٥ لترًا من السولار، و٣٦٢ أسطوانة بوتاجاز منزلي، و٤٣٨٠ لتر زيت طعام، إضافة إلى ٥١٦٠ عبوة عصير مجهولة المصدر، و٦ أطنان من الدواجن والكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
 وبيّن التقرير أنه تم تحرير ٢٢٠٣ محاضر تموينية في مجال البدالين التموينيين والجمعيات الاستهلاكية، و٣٣ محضرًا في مجال محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إضافة إلى ٤٤٦ محضرًا في مجال الأسواق والمحال العامة.
 ومن جانبه، صرّح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة بأنه تم تحصيل غرامات مستحقة بلغت 14,2 مليون جنيه من أصحاب المخابز البلدية خلال شهر مايو، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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