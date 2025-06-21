1829 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية بالوادي الجديد غدًا الأحد

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أن غدًا الأحد 22 يونيو، تستقبل 10 لجان طلاب المحافظة بشهادة إتمام الثانوية العامة لآداء الامتحان فى مادة اللغة العربية.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان فى جميع الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

امتحانات الثانوية العامة الوادي الجديد

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعلن الإسبوع المنقضي، انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، صباح الأحد الموافق 15 يونيو، فى 10 لجان امتحانية موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مكثفة، لضمان توفير بيئة آمنة تعزز من انضباط سير العملية الامتحانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 1829 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 1274 طالبًا بالشعبة العلمية (علوم)، و90 طالبًا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و465 طالبًا في الشعبة الأدبية، حيث يؤدون اليوم اختباري مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، على أن تنطلق الامتحانات في المواد الأساسية بداية من يوم الأحد القادم.

أوضح الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفقًا للضوابط المعتمدة، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، مع تجهيز استراحات رؤساء اللجان والملاحظين بكافة سبل الراحة.

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