السبت 21 يونيو 2025
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خارج الحدود

مسؤول إيراني يكشف أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي

المرشد الإيراني،
المرشد الإيراني، فيتو

نقلت وسائل إعلام كويتية، عن مصدر في مكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، تأكيده لصحة تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأن المرشد رشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال مقتله.

المرشحين لخلافة المرشد الإيراني 

وأكد المصدر الإيراني أن المرشد الأعلى كتب كذلك رسالة تعتبر تعديلًا لفتواه بشأن حظر تصنيع وامتلاك واستخدام السلاح النووي، ليتم نشرها في حال نفّذت إسرائيل التهديدات باغتياله، حيث يسمح التعديل لمن يتولى منصب المرشد، بتغيير الفتوى «حسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والنظام» وعليه لن يكون ملزمًا بالاستمرار في العمل بها.

 

 وأوضح المصدر أن خامنئي أيد لائحة غير «نهائية» أرسلها إليه مجلس خبراء القيادة قبل عام تضم 3 شخصيات مرشحة لخلافته، مضيفًا أنه يفضل انتخاب مرشد جديد لا الذهاب إلى خيار تعيين مجلس انتقالي يتولى صلاحيات المرشد.

وتضم لائحة مجلس الخبراء نجل خامنئي (مجتبى)، ورجل الدين آية الله اعرافي، وآية الله بوشهري، حيث أكد المصدر أن المرشد اشترط على «الخبراء» تقديم لائحة نهائية تضم 3 شخصيات، ليس من بينها نجله، مفوضًا اختياراته للقادة العسكريين.

ونقلت «نيويورك تايمز»، عن مصادر إيرانية، أن خامنئي، الذي يختبئ الآن في مكان محصن، يتواصل مع القادة العسكريين من خلال أحد المقربين إليه، بعيدًا عن الاتصالات الإلكترونية، بسبب مخاوف من اغتياله بعد تلميحات ترامب وتهديدات إسرائيلية صريحة.

 

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المرشد الايراني علي خامنئي إيران طهران

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