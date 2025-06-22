انطلاق مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السادسة الثلاثاء المقبل

تنطلق فعاليات مؤتمر "صناع القرار" في نسخته السادسة في يوم 24 من شهر يونيو الجاري، تحت رعاية وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة نخبة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والمسؤولين التنفيذيين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين، وذلك تحت عنوان: "تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص.

التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي

وينعقد المؤتمر ينعقد في ظرف دولي بالغ الدقة، في ظل تصاعد التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، إلى جانب التغيرات المستمرة في السياسات التجارية، ويسعى المؤتمر إلى الخروج بروشتة عمل واضحة تستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لمصر جراء هذه المتغيرات، مع مناقشة أفضل السبل لتجاوز التحديات المصاحبة لها.

تأثير تداعيات التطورات العالمية في القطاع المصرفي

وخلال دورته الجديدة، يناقش المؤتمر عددًا من المحاور والموضوعات الهامة، خاصة بالنسبة لتأثير تداعيات التطورات العالمية في القطاع المصرفي وغير المصرفي، كما يرصد موقف التعاون الدولي ومستقبل الاستثمار في مصر، وكذلك فرص الاستثمار الأجنبي وكيفية استغلالها لصالح مصر، بجانب رصد تأثير التحول الرقمي على الخدمات المصرفية والاستثمارية، ومدى التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الشراكة الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي.

كما يناقش المؤتمر التوترات المستمرة بشأن الرسوم الجمركية والتكنولوجيا والتطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في العلاقات الدولية ودور الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق المالية واتخاذ القرارات الاستثمارية، مع استعراض دور تحليل البيانات الضخمة في فهم اتجاهات السوق واتخاذ قرارات استثمارية أفضل، كما يناقش المؤتمر مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في مواجهة التحديات الاقتصادية.

سبل توطين الاستثمارات الأجنبية

ويبحث المشاركون في المؤتمر سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، ومستقبل قطاع التأمين في القطاع المالي غير المصرفي، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية، كما يناقش المجتمعون في المؤتمر ملف هجرة الأموال الساخنة من حيث الحلول والبدائل، ومدى التنافسية الدولية والترويج الاستثماري، وكذلك متطلبات المناخ وبيئة الاستثمار، مع تحليل الفارق بين الاستثمار والاكتناز والادخار، بالإضافة إلى رصد تأثير الرسوم الجمركية وضوابط التصدير على زيادة التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية.

وينعقد المؤتمر عبر ثلاث جلسات، حيث يدير الجلسة الأولى مدحت ياسين، مستشار تحوّل تجاري واستراتيجي تسويق، ويشارك فيها كل من: وشريف سيف النصر رئيس نادي الجزيرة الرياضي، وعلاء الكحكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة قنوات النهار؛ الدكتور رامي خضير خبير التسويق الدولي واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وحامد عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة Highlights.

ويشارك في المؤتمر بكلمة خاصة الدكتور شريف دويلار، خبير اقتصادي ومفكر مصري، يستعرض خلالها رؤيته بشأن تأثير التحولات الاقتصادية العالمية على بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

بينما تدير الجلسة الثانية الدكتورة داليا أبو المجد، رئيس مجلس داتا لايف للذكاء الاصطناعي بحضور كل من: باسل رحمي، الرئيس التنفيذي في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ الدكتور علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية و نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية؛ وباسل رشدي، الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر؛ وشريف منصف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Connection Ventures.

في حين تأتي الجلسة الثالثة بإدارة النائب الدكتور إبراهيم حجازي، رئيس قسم التسويق بالجامعة الأمريكية وبحضور كل من: الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير وأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي ؛ وطارق كامل، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المهندس محمود غزال، عضو المجلس التصديرى للمنسوجات وعلاء فتحي، علاء فتحي، المدير العام لاحدى شركات التصنيع الغذائى.

كما يشهد المؤتمر حضورًا واسعًا لعدد من وسائل الإعلام المختلفة، حيث يعد مؤتمر "صناع القرار"، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023، بينما جاءت آخر دورات المؤتمر في أكتوبر الماضي، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية.

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