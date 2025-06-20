الجمعة 20 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تستمع إلى عصابة سرقة العقارات بالمقطم

عصابة سرقة العقارات
عصابة سرقة العقارات

 تستمع جهات التحقيق المختصة بالمقطم لـ عصابة سرقة العقارات بمنطقة المقطم، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة المقطم؛ لسرقتهما 5 نوافذ ألوميتال و3 محابس مياه من داخل أحد العقارات بأسلوب الفك، واعترفا بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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المقطم قسم شرطة المقطم النيابة العامة

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