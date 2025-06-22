أكد فالنتين كاربوني، لاعب إنتر ميلان، سعادته بالهدف القاتل الذي سجله في شباك أوراوا الياباني، ليحقق النيراتزوري فوزًا صعبًا 2-1 ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025.

وشارك كاربوني لأول مرة مع إنتر، بعدما تعافى من إصابة الرباط الصليبي، التي غاب بسببها عن الملاعب 8 أشهر.

وفي تصريحاته لقناة "دازن" قال الأرجنتيني: "أنا سعيد جدا بهذا الفوز، لأننا استحققناه، وكان علينا تحقيق الانتصار.. إنه شعور رائع، فقد كانت هذه أشهر صعبة، عانيت فيها كثيرا".

صاحب هدف الحسم: إنتر استحق الفوز أمام أوراوا الياباني

وأضاف: "أعتقد أن هذا الهدف مكافأة للجهود المبذولة في هذه الأشهر، وهو ما يحفزني للعب كرة القدم.. كنت متأثرا بعض الشيء بالهدف، إنه مكافأة رائعة لي وللفريق".

وعما يعنيه اللعب مع مواطنه لاوتارو مارتينيز، علق: "بالنسبة لي هو قدوة، الآن أستطيع أن أرى عن كثب كيف يتدرب، وكيف يلعب بذكاء.. أحاول الاقتداء به".

وأتم كاربوني: "كان هدفي هو التدرب، وأن أكون متاحا للمدير الفني.. لم أنته من مرحلة التعافي بعد، ويجب أن أكون مستعدا".

وتضم المجموعة الخامسة كلا من: ريفر بليت الأرجنتيني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، أوراوا الياباني.

وتقام الجولة الثالثة والحاسمة يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي ريفر بليت مع إنتر في مباراة نارية، فيما يواجه مونتيري نظيره أوراوا.

وتعادل ريفر بليت مع مونتيري بالجولة الثانية، فيما حقق إنتر ميلان أول فوز له في مونديال الأندية أمام أوراوا الياباني 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة إنتر ميلان في مونديال الأندية 2025

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد الجولة الثانية:

1- ريفر بليت – 4 نقاط (يتصدر بفارق الأهداف)

2- إنتر ميلان – 4 نقاط

3- مونتيري – نقطتان

4- أوراوا الياباني – دون نقاط

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