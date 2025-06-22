شروط التقدم على منحة ريم بهجت بجامعة مصر للمعلوماتية وآخر موعد للتسجيل

أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن وضع مجلس أمناء الجامعة لشروط التقدم لمنحة الدكتورة ريم بهجت الرئيس المؤسس للجامعة، للدراسة بكلية علوم الحاسب والمعلومات بالجامعة للعام الدراسي 2025/2026 والتي يبدأ التقدم للحصول عليها فور إعلان نتائج الثانوية العامة وحتى يوم 15 يوليو المقبل وذلك عبر الموقع الالكتروني للجامعة، على ان يتم الإعلان عن الفائز أول أغسطس 2025.

شروط الحصول على منحة ريم بهجت

وقال إن الشروط تشمل: أن يكون المتقدم للمنحة الدراسية مصري الجنسية وحاصل علي الثانوية العامة بمعدل 90% علي الأقل، وإجادته للغة الإنجليزية عبر حصوله علي شهادة TEFL / IELTS أو اجتيازه لاختبار الجامعة، وتقديمه لمقترح مشروع ابتكاري في مجال علوم الحاسب والمعلومات فيما لا يزيد عن خمس صفحات، حيث ستتولى لجنة من الجامعة تقييم المشروعات المقدمة لاختيار الفائز علي أساس خمس معايير وهي تقييم الفكرة أو الابتكار، قابلية الفكرة للتطبيق، استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتأثير المجتمعي ومستوى العرض التقديمي، بجانب إجراء مقابلة شخصية مع المتقدمين لعرض مقترحاتهم علي اللجنة.

وأشار إلى ان المنحة الدراسية شاملة المصروفات الدراسية والباصات والإقامة للمغتربين غير المقيمين بالقاهرة، كما يشترط لاستمرار التمتع بالمنحة طوال سنوات الدراسة بالكلية، إلا يقل تقدير الفائز بالمنحة عن جيد جدا مع مرتبة الشرف.

تقديم مقترح مشروع ابتكاري في مجال علوم الحاسب والمعلومات

وأوضح ان مجلس أمناء الجامعة قرر أيضا أن تمنح هذه المنحة سنويا بالتناوب بين كليات الجامعة لإثراء هذه التجربة، خاصة وأن الجامعة تقدم العديد من المنح الدراسية لأوائل الثانوية العامة وأيضا لإبطال مصر الرياضيين تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الجامعات الأهلية منح دراسية للشباب المصري المتميز.

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