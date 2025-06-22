التصديري للصناعات الغذائية: زيارة ميدانية إلى ميناء الأدبية بمشاركة 40 شركة

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية زيارة ميدانية متخصصة إلى ميناء الأدبية بالسويس بمُشاركة أكثر من ٤٠ شركة من أعضاء المجلس.

ويأتي هذا في إطار حرص المجلس التصديري للصناعات الغذائية على تعزيز التواصل العملي بين الشركات الأعضاء ومقدمي الخدمات اللوجستية، وإستمرارًا للتعاون البناء مع شركة ترانسمار.



وشهدت الزيارة حضورًا متميزًا من ممثلي الجهات الشريكة وهم:- شركة TCI المشغلة للميناء،- ⁠شركة ترانسمار- ⁠مصلحة الجمارك بالسويس، حيث أتاح وجودهم تواصلًا مباشرًا مع الشركات المُشاركة وساهم في خلق حوار فعّال حول مختلف جوانب العملية اللوجستية والجمركية المرتبطة بالتصدير.

استهلت الزيارة بعرض قدمه فريق شركة TCI تضمن لمحة شاملة عن:- تاريخ الميناء- عدد الأرصفة وسعتها الاستيعابية- قدرات التخزين-الخدمات المتوفرة من شحن، تفريغ، وتخليص جمركي، مما أوضح الإمكانات المتاحة أمام الشركات المصدرة للإستفادة من خدمات الميناء بشكل فعال.

تعزيز حركة الصادرات المصرية

كما قدم فريق شركة ترانسمار عرضا تعريفيا حول تطور أعمالها وتوسع خطوطها الملاحية التى باتت تشمل موانئ الأدبية، السخنة، جدة، العقبة وبورسودان، بالإضافة إلى استعراض دورها الرائد في تعزيز حركة الصادرات المصرية عبر البحر الأحمر والتزامها المستمر بفتح خطوط وأسواق جديدة تربط مصر بالأسواق الإقليمية والعالمية.



ومن جانبهم، أجاب مسؤولو مصلحة الجمارك بالسويس على استفسارات الشركات بشأن الإجراءات الجمركية ومراحل الإفراج والتصدير، مما عزز من وضوح الإجراءات أمام المشاركين وأسهم في تسهيل فهم آليات العمل الجمركي.

وشملت الجولة: - زيارة سفينة "Transmar Legacy" – إحدى أكبر سفن الشحن البحري المملوكة للشركة بسعة ٢١٠٠ حاوية، حيث أتيح للمشاركين التعرف عن قرب على الإمكانات التشغيلية والفنية التي توفرها الشركة- ⁠زيارة مستودعات التخزين والحاويات المبردة للتعرف بشكل مباشر على دورة العمل اللوجستي كاملة داخل الميناء من لحظة وصول البضائع وحتى تحميلها على السفن.



وأشاد الحضور بجودة التنظيم والفائدة العملية الكبيرة للزيارة، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تعزز من قدرتهم التصديرية وتُساهم في تيسير أعمالهم في الأسواق العالمية.

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