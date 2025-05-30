الجمعة 30 مايو 2025
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اقتصاد

التصديرى للصناعات الغذائية ينظم برنامج "مهارات المدير المحترف"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 انطلقت فعاليات برنامج "مهارات المدير المحترف" بمشاركة نخبة من قيادات القطاع ورواد الأعمال في مجال الصناعات الغذائية والذى نظمه المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، في تجربة تدريبية احترافية هي الأولى من نوعها داخل مقر المجلس.
 

وشهد التدريب تفاعلًا مميزًا وجلسات مكثفة تهدف إلى بناء كوادر قيادية قادرة على إحداث التغيير وتحقيق التميز المؤسسي. 

وتضمنت أبرز محاور التدريب: التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار-إدارة الوقت وقيادة الفرق باحتراف-مهارات الاتصال الفعّال والتفاوض الذكي-التخطيط والتطوير المؤسسي-قيادة التغيير وتحفيز فرق العمل.
كما تضمن  تدريب تطبيقي عملي على أعلى مستوى، بقيادة خبراء متخصصين وبمشاركة فعالة من صُنّاع القرار في القطاع الغذائي.
 



6.1 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية 

 كشف محمود بزان – رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية  أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 6.1 مليار دولار، مسجلة نسبة نمو 21% مقارنة بعام 2023، وبزيادة قيمتها 1.059 مليار دولار. يُعد هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.

 

وشهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في الأسواق التصديرية، حيث نمت الصادرات إلى الأسواق العربية، الأوروبية، والأمريكية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية. كما عزز المجلس التصديري جهوده في دعم الشركات المصدرة من خلال تطوير التدريب، التحليل التسويقي، المشاركة في المعارض الدولية، وتنفيذ مشروعات تنموية واستراتيجية لتمكين المصدرين من تحقيق اختراقات جديدة في الأسواق العالمية.

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