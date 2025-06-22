وكيل تعليم كفر الشيخ: انتظام 28 ألف طالب ثانوية بلجان امتحان العربي دون شكاوى أو مخالفات

يؤدي حاليا 28 ألف و102 طالب وطالبة بمحافظة كفر الشيخ امتحان مادة اللغة العربية، ضمن ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك داخل 78 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام العملية الامتحانية بالكامل، وفتح اللجان في توقيتها دون تأخير، مع عدم رصد أية مخالفات أو شكاوى حتى لحظة انتهاء الامتحان، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات تتابع الموقف لحظيًا.

وأوضح "جودة" أن المديرية شددت على منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وطبّقت التعليمات الوزارية المتعلقة بضبط لجان الامتحان، مع تفعيل دور اللجنة الثلاثية بكل لجنة لتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب.

ومن جانبها، أكدت محافظة كفر الشيخ استمرار عمل غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة، وربطها بغرفة عمليات التعليم بالمحافظة والغرف التابعة بالإدارات التعليمية، للتدخل السريع حال حدوث أي طارئ.

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