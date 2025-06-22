البنك الزراعي يستقبل وزير زراعة صربيا لتعزيز التعاون المشترك

خلال زيارته الرسمية لمصر، حرص دراجان جلامتشيتش، وزير الزراعة والغابات وإدارة المياه بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، على زيارة البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون، والاطلاع على دور البنك في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي ودعم المزارعين.

تحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد

كما اطلع على نتائج الاستراتيجية الطموحة التي نفذها البنك لتطوير كافة قطاعاته، لتعزيز مكانته كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.

كان في استقبال الوزير الصربي، محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وسامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

وخلال الزيارة، أعرب دراجان جلامتشيتش، عن تقديره لجهود البنك الزراعي المصري في دعم وتمويل القطاع الزراعي لتحقيق التنمية الزراعية في مصر.

من جانبه، رحب محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، بالوزير الصربي، واستعرض الدور التنموي للبنك الزراعي المصري في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية والمستدامة في ظل اهتمام وتوجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

وأعرب عن ترحيبه بتبادل الخبرات مع الجانب الصربي، تماشيًا مع توجه الدولة لتعزيز مسارات التعاون بين مصر والدول الصديقة، بما ينعكس على تحقيق التنمية في البلدين.

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