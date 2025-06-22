كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الصبية أثناء تسلقهم طائرة هيكلية بمحافظة الشرقية، فقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتورطين.

ضبط 3 طلاب تسلقوا طائرة هيكلية بالشرقية بقصد اللهو

وتبين أن الصبية الظاهرين في الفيديو هم 3 طلاب مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو والتسلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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