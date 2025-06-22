الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

وعكة صحية مفاجئة لرئيس لجنة دسوق الثانوية بكفر الشيخ

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات

تعرض رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ عبد الفتاح أحمد محمد، لأزمة صحية مفاجئة اليوم الأحد، تسببت في فقدانه للوعي أثناء قيامه بمهام الإشراف على سير الامتحانات، مما استدعى تدخلا عاجلا من الجهات المعنية.

 

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وكيل تعليم كفر الشيخ: انتظام 28 ألف طالب ثانوية بلجان امتحان العربي دون شكاوى أو مخالفات

وفور حدوث الواقعة، تحركت سيارة إسعاف إلى المدرسة، وتم نقل رئيس اللجنة إلى مستشفى دسوق العام، حيث خضع للكشف الطبي وتلقى الإسعافات الأولية اللازمة تحت متابعة دقيقة من المسؤولين في قطاع التعليم بالمحافظة،


طلاب كفر الشيخ يؤدون امتحان مادة اللغة العربية 

 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، والبالغ عددهم 28 ألفا و102 طالب وطالبة، اليوم الأحد، ثالث أيام امتحانات الثانوية للعام الدراسي "2024-2025"، داخل 78 لجنة امتحانية موزعين على الإدارات التعليمية البالغ عددها 13 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة في مادة اللغة العربية.

وقد شكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة عن كثب ومراقبة أعمالها أولا بأول.

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