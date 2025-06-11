الأربعاء 11 يونيو 2025
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أخبار مصر

حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  بلغ 11 سفينة وتم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 121 شاحنة و400 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 88 شاحنة و350 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 500 طن بضائع، 33 شاحنة و50 سيارة. 

 

 
ووصول 330 سيارة  لميناء بورتوفيق


شهد ميناء سفاجا مغادرة العبارة القاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سفن وهي سينا وكوين نفرتيتي. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1995 راكب.
 

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العبارة القاهرة المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي البحر الأحمر

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