الأحد 22 يونيو 2025
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حوادث

الحبس عامين لعاطلين بتهمة سرقة المساكن في الأميرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الأميرية بمعاقبة عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة الأميرية بالحبس عامين. 

وقال المتهمان في اعترافاتهما إنهما “ينتظران إلى بعد الواحدة صباحًا ويختاران الشقق التي يكون أصحابها مغتربين أو مسافرين”.

وأضافا أنهما يقومان باقتحام الشقة المستهدفة عقب كسر الباب وسرقة ما بداخلها، مشيرين إلى أنهما ارتكبا 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب وتحصلا على مسروقات بقيمة 100 ألف جنيه.


سرقة المساكن بالأميرية 

 

كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة الأميرية يفيد بضبط شخصين "لهما معلومات جنائية")، تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب".

 

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلتهما "سيئة النية" (ربة منزل –  مقيمة بمحافظة القليوبية)، وتم ضبطها.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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