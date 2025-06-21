إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق بالمنيرة للمحاكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بمنطقة المنيرة الغربية التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية

ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالمنيرة الغربية

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارا يفيد بورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة خلال غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابي يتردد على المنيرة الغربية وسرقة المساكن والشقق خلال غياب أصحابها عنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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