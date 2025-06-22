الأحد 22 يونيو 2025
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ظهرت الآن، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس بنسبة نجاح 84.28%

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة السويس بنسبة النجاح 84.28%

اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، صباح اليوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025، حيث بلغت نسبة النجاح 84.28% على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.19%

خلال دقائق، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 وإتاحتها عبر الرابط الإلكتروني

جاء ذلك خلال اعتماد النتيجة بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وسلمى الشاعر مستشار المحافظ لشئون التعليم والدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ حرص محافظة السويس على دعم المنظومة التعليمية وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التفوق لأبنائنا الطلاب، مشيدًا بالجهود المبذولة من المعلمين والمصححين والعاملين بالكنترول لضمان الشفافية والدقة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية فور الانتهاء من تحميلها، حرصًا على تسهيل حصول الطلاب وأولياء الأمور على النتائج دون الحاجة للتوجه إلى المدارس.

ووجّه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق في المراحل التعليمية القادمة، ومؤكدًا استمرار العمل على تطوير العملية التعليمية بمحافظة السويس

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