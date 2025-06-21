السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق توك توك بتهمة قتل زميله بالأميرية بسبب أولوية المرور

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك قتل زميله بألة حادة أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على أولوية المرور بـمنطقة الأميرية.

 

مشاجرة بين سائقي توك توك بالأميرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقي توك توك ومقتل أحدهما بدائرة قسم شرطة الأميرية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

و بالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك وسط بركة من الدماء فى الشارع، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وزميله بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل زميله وفر هاربًا.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منطقة الأميرية الأميرية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مشاجرة بين سائقي توك توك بالأميرية سائقي توك توك بالأميرية

مواد متعلقة

بسبب ارتداء حذاءه، القبض على صاحب جراج بتهمة قتل عامل في منشأة ناصر

الإعدام شنقًا لعامل بتهمة قتل ربة منزل ونجلها بالقليوبية

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لسائق "قطار طوخ" وتغريمه 9.5 مليون جنيه

استخراج جثة طليق البلوجر لولا من تحت أنقاض عقارات حدائق القبة المنهارة

الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

جون إدوارد يقترب من حسم أولى صفقات نادي الزمالك

النيابة تحقق مع زوجة حسام حسن بسبب خلاف بينهما علي إيجار فيلا

شاهد.. أنغام تتعرض لموقف مفاجئ بحفلها في الكويت وهذا رد فعلها

متسولة وزوجها، القبض على المتهمين بقتل طبيب شهير في طنطا

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

خدمات

المزيد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 21-6-2025

تحديث جديد لـ "واتساب" يهدف إلى تطوير أداة كتابة ذكية لأجهزة الأندرويد

الكندوز يرتفع 7 جنيهات، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعد طالب الثانوية العامة في اختيار الكلية المناسبة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

بالأحاديث، كيف كان يعامل النبي الكريم زوجاته ؟

المزيد
الجريدة الرسمية