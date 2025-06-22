الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

4279 طالب يؤدون امتحان اللغة العربية في شمال سيناء

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

انطلق اليوم الأحد امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

ويؤدي الطلاب الامتحان في 15 لجنة موزّعة على مدن المحافظة، منها العريش، الشيخ زويد، رفح، بئر العبد، والحسنة.

واعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ نحو 4279 طالبًا وطالبة، موزعين على الشعبتين الأدبية والعلمية.
 

يجري تأمين اللجان من خلال بوابات تفتيش إلكترونية وكاميرات مراقبة موصولة بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم فيما تتابع غرفة عمليات محافظة شمال سيناء الامتحان لحظة بلحظة، مع جاهزية فرق التدخل السريع للتعامل مع أي طارئ.

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ووفّرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء استراحات للمراقبين وتجهيزات لوجستية لضمان راحة الطلاب والمراقبين على حد سواء.

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