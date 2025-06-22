زحام وتباطؤ بحركة السير.. حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

تشهد القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأحد 22 يونيو 2025، زحامًا مروريًا وتباطؤًا في حركة السير بعدد من المحاور الحيوية، وسط استنفار أمني مروري لتيسير الحركة وتفادي التكدسات.

كثافات على الطريق الدائري ومحاور الجيزة

سجلت الأجهزة المعنية كثافات مرورية مرتفعة أعلى الطريق الدائري، وتحديدًا في نزلة البحر الأعظم في اتجاه الدقي وميدان الجلاء، كما ظهر تباطؤا واضحا أعلى دائري المريوطية في الاتجاه القادم من الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وكذلك على طريق الفيوم الصحراوي باتجاه ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

تباطؤ في وسط القاهرة والمناطق الحيوية

وفي وسط العاصمة، ظهرت بعض الكثافات المرورية على كورنيش النيل المتجه من المعادي حتى مناطق الملك الصالح، وكذلك في مناطق عين شمس، سرايا القبة، كوبري القبة، وحمامات القبة، بسبب زيادة الأحمال المرورية في أوقات الذروة الصباحية.

تواجد أمني مكثف ونصائح مرورية

دفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من الأوناش والخدمات المرورية لتنظيم الحركة ورفع أي أعطال أو حوادث قد تعيق السير، فيما نصحت المواطنين باستخدام الطرق البديلة مثل محور روض الفرج ومحور المشير لتفادي مناطق التكدس.

كما دعت السائقين إلى التحلي بالصبر والالتزام بالتعليمات، وتجنب السير في توقيتات الذروة خاصة في الفترة الصباحية من 7:30 إلى 9:30 صباحًا.

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