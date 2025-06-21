متحدث «الوعد الصادق 3» للإسرائيليين: اهربوا من مستنقع نتنياهو فموتكم محتوم

وجه المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3" – وهي العملية الإيرانية المتواصلة ضد أهداف إسرائيلية – رسالة تهديد مباشرة للشعب الإسرائيلي، داعيًا إياهم إلى الفرار من "مستنقع نتنياهو" قبل فوات الأوان.

رسالة قوية من إيران للإسرائيليين

وقال في تصريح لوسائل الإعلام: "سارعوا للهروب من مستنقع نتنياهو، فموتكم محتوم"-وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

لغة تصعيد غير مسبوقة

وتُعدّ هذه الرسالة من أشد التصريحات لهجة منذ انطلاق المواجهة الإيرانية الإسرائيلية، حيث تستخدم طهران رسائل نفسية حربية تستهدف زرع الذعر والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر تحميل رئيس الوزراء بنيامين مسؤولية ما تصفه بـ"الهلاك القادم".

حرب نفسية موازية للميدان

وتأتي هذه الرسائل ضمن إطار حرب نفسية موازية للعمليات العسكرية، وتهدف إيران من خلالها إلى زعزعة ثقة الإسرائيليين بقيادتهم السياسية ودفع الداخل الإسرائيلي نحو الضغط الشعبي لإنهاء التصعيد وتضخيم تكلفة استمرار الحرب الإسرائيلية الإيرانية

سياق إقليمي مشحون

يتزامن هذا التهديد مع تقارير استخباراتية تتحدث عن تحضيرات أمريكية لهجوم على منشآت نووية إيرانية، ما يشير إلى أن المنطقة على أعتاب مرحلة شديدة الخطورة من الصراع المفتوح.

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