ما هي طريقة شحن المحفظة الذكية من فوري في بنك CIB؟

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن طريقه شحن المحفظة الذكية من فوري.



• توجّه إلى أي وكيل للمحفظة الذكية منCIB

• على تطبيق المحفظة الذكية، قم باختيار "إيداع"

• قم باختيار "إيداع عبر وكيل بنكي معتمد"

• قم بإدخال مبلغ الإيداع لتستخرج الرقم السري المتغير

• ادخل الرقم السري الخاص بالمحفظة لتأكد المعاملة

• سيتم استخراج الرقم السري المتغير

• أبلغ التاجر أنك تريد شحن المحفظة الذكية

• أبلغ التاجر "الرقم السري المتغير" الذي تم استخراجه من التطبيق

• سيتم طباعة إيصالين

سوف تحصل على إيصال يحتوي على تفاصيل المعاملة، كما يمكنك التحقُّق من رصيدك.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن تفاصيل خدمة التحويل الديناميكي للعملة في فروع البنك.

وقال البنك التجاري إنه تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم.

فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن ضرورة إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN) في حالة استخدام البطاقات اللاتلامسية.

وأوضح مسئولين البنك أن استخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة يكون في حالة السحب لمبلغ أعلى من 300 جنيه.

ويحرص البنك التجاري الدولي على تقديم خدمات متنوعة ومنها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسـية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري cib الدولي عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3- لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.

4- العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (PIN).

5- يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

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