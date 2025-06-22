الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة نارية للكيان الصهيوني

وجه المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل، مؤكدًا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تعاني من ارتباك واضح في التعامل مع الهجمات الإيرانية، وشدد على أن عملية "الوعد الصادق 3" لن تتوقف، بل ستأخذ منحى تصاعديًا خلال الساعات القادمة.

وقال المتحدث في بيان مقتضب بثته وسائل إعلام رسمية: "نحذر منظومة الدفاع الجوي المرتبكة للعدو الإسرائيلي.. ردنا لم يبدأ بعد بالشكل الكامل، وما زال في مراحله الأولية.. القادم أعنف وأكثر دقة".

هذا التحذير يأتي بعد إعلان التليفزيون الرسمي الإيراني عن انطلاق الموجة 19 من الهجمات الإيرانية.

يذكر أن إسرائيل كانت قد شنت ضربات استهدفت منشآت نووية وعسكرية داخل إيران خلال الأيام الماضية، ويعتبر الارتباك الدفاعي الإسرائيلي يُعد مادة دعائية بارزة في الخطاب الإيراني، وورقة ضغط إقليمية.

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