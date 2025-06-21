الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

محمد صلاح يقضي إجازته الصيفية بصحبة أحمد حجازي وعبد الله السعيد على الشاطئ

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

حرص محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، على قضاء عطلته الصيفية على أحد الشواطئ بالساحل رفقة أحمد حجازي لاعب نيوم السعودي، وعبد الله السعيد لاعب الزمالك الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي 2024-2025.

ونشر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة لمتابعيه ومحبي كرة القدم عبر قصته المصورة (ستوري) على إنستجرام. 

الصورة جمعته بالثنائي المخضرم عبد الله السعيد، نجم الزمالك، والمحترف أحمد حجازي، مدافع نيوم السعودي، وذلك خلال قضاء إجازتهم الصيفية معًا على أحد الشواطئ الساحرة. 

يأتي هذا اللقاء الودي في وقت يقضي فيه لاعبو كرة القدم إجازة نهاية الموسم، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

 محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين للأفضل فى الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الجمعة، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، عن الموسم المنصرم 2025 /2026.

المرشحون لجائزة الأفضل في البريميرليج
وضمت قائمة المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم 6 لاعبين، حيث جاء ثنائي ليفربول محمد صلاح وماك أليستر على رأس قائمة المرشحين.

بينما تواجد ألكسندر إيزاك مهاجم فريق نيوكاسل يونايتد أيضًا ضمن المرشحين، كما ضمت القائمة ديكلان رايس لاعب وسط فريق أرسنال.

ورغم الموسم السيئ الذي قدمه فريق مانشستر يونايتد، إلا أن القائمة ضمت قائد الفريق برونو فيرنانديز، وأيضًا تواجد كول بالمر صانع ألعاب فريق تشيلسي.

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محمد صلاح أحمد حجازي عبد الله السعيد ليفربول الزمالك

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