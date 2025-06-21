الأحد 22 يونيو 2025
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رياضة

مصدر يكشف حقيقة تحرير حسام حسن محضرا لزوجته بسبب فيلا العامرية

حسام حسن مع زوجته،
حسام حسن مع زوجته، فيتو

كشف مصدر مقرب من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الأخير يمتلك فيلا في الإسكندرية، وأنه قام بتأجيرها منذ فترة طويلة.

زوجة حسام حسن حاولت الحصول على الفيلا من المستأجر عنوة

وتابع المصدر، أن زوجة حسام حسن حاولت الحصول على الفيلا من المستأجر "عنوة "، ليلجأ الثنائي “المستأجر  وزوجة حسام حسن” إلى تحرير محاضر ضد بعضهما، مع التأكيد بأن الكابتن حسام حسن ليس طرفا نهائيا في الأزمة.  

المستأجر رفض وأبلغ الشرطة وحرر محضرا خاصة أن لديه عقد إيجار منذ مارس الماضي لمدة سنة.

حسام حسن لم يحرر أي محاضر ضد أحد 

وأكد المصدر أن حسام حسن لم يحرر أي محاضر خاصة أنه ليس طرفا في الأزمة كما يردد البعض.

وناشد المحامي الخاص بالكابتن حسام حسن أنه يطالب الإعلام والمواقع والصحف الكبيرة بتحرى الدقة في نقل أي معلومات غير صحيحة، وأنه سيتم اللجوء للقضاء ضد بعض المواقع التي نقلت معلومات غير صحيحة بالمرة دون تحري الدقة، والتأكيد علي تواجد الكابتن حسام حسن في القاهرة في منزله.

حسام حسن ليس طرفا في الأزمة

المحامي الخاص بالكابتن حسام حسن، أكد أن المستأجر وزوجة الكابتن يتواجدان في أحد الأقسام  بالإسكندرية، وهذا تأكيد على أن الكابتن حسام ليس طرفا نهائيا في الموضوع برمته.

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