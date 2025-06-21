إخلاء سبيل زوجة حسام حسن في واقعة خلاف على إيجار فيلا بالإسكندرية

أمرت نيابة العامرية بالإسكندرية مساء اليوم السبت، إخلاء سبيل زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، من قسم شرطة ثان العامرية، وذلك عقب واقعة خلاف على إيجار فيلا بمنطقة الكنج مريوط عقودها مكتوبة باسم الزوجين والأولاد.

وكان قد واصلت جهات التحقيق في الإسكندرية، تحقيقاتها في بلاغ مقدم من أحد الأشخاص ادعي إنه أستأجر الفيلا من حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، وتعيش فيها زوجته، بمنطقة الكينج مريوط، وقد حرر محضر رقم ٢٧٦١ اداري عامرية ثاني.

وكان قد كشفت شقيقة زوجة الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عن تفاصيل الأزمة والخلافات القائمة بينهما خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تحرير مدرب المنتخب الوطني بلاغًا ضدّ زوجته بتهمة إساءة التصرف في أحد ممتلكاته دون علمه.

وقالت شقيقة زوجة حسام حسن، إن تفاصيل الواقعة تعود عندما تفاجأت شقيقتها باقتحام أحد الأشخاص فيلتها التي تقيم بها رفقة أبنائها، إذ حاول التعدي عليهم وإجبارها على الخروج منها.

وأردفت: أختي كانت قاعدة في الفيلا مع الأولاد وفيه شخص اقتحم عليها البيت، وقالها إنه مأجر الفيلا من زوجها حسام حسن، وكان عاوز يطلعها منها، ودي مش أول مرة تحصل الواقعة دي.

وأضافت شقيقة زوجة حسام حسن، أنه يوجد خلافات زوجية بين شقيقتها وزوجها الكابتن حسام حسن، والتي تتمنى أن تنتهي بالانفصال فيما بينهما حفاظًا على المتبقي من الود.

وأوضحت، أن الكابتن حسام حسن كان يتعدى على شقيقتها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية بينهما، مضيفة: أختي فيه مشاكل بينها وبين زوجها من فترة وللأسف كان بيتعدى عليها بالضرب، ويا ريت الانفصال يكون نهاية المشاكل دي، وإحنا حاولنا كتير نصلح بينهم ولكن كفاية أذية لحد كده.

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