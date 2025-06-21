خبير اقتصادي يكشف مفاجأة بشأن تكلفة تأجير سفينة التغويز يوميا

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن تأخير تشغيل سفن التغويز الأربع المخصصة لمد المصانع بالغاز الطبيعي أدى إلى انقطاعات كبيرة في الإمدادات داخل القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن تأمين السفن تأخر لأكثر من شهرين عن الجدول المحدد.

تشغيل سفينة واحدة فقط

وأوضح خلال مداخلته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أن سفينة واحدة فقط تعمل حاليًا، في حين أن الثانية لم تدخل الخدمة بعد، والثالثة ما زالت متوقفة في ميناء الإسكندرية ومن المتوقع تشغيلها خلال شهر. أما السفينة الرابعة فهي لا تزال في تركيا، وقد تُستخدم في حالة توقف إمدادات الغاز من إسرائيل.

أزمة حقيقية في فصل الصيف

وشدد فؤاد على أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة لتوفير أربع سفن تغويز خلال فصل الصيف، وذلك لتفادي تكرار أزمة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء والغاز عن المصانع، واصفًا الوضع قائلًا: "الطبخة كلها موجودة، لكن الإشكالية في إدارة ملف التغويز وتنفيذ الربط مع الشبكة القومية".

تكاليف باهظة وتأثير عالمي

وأشار إلى أن تكلفة تأجير سفينة التغويز الواحدة تصل إلى 250 ألف دولار يوميًا، مؤكدًا أن الغاز المسال المستورد عبر هذه السفن يكلف الدولة 3.5 أضعاف سعر الإنتاج المحلي.

الأسمدة تتأثر والأسعار ترتفع

ونوّه إلى أن توقف إمداد مصانع الأسمدة بالغاز الطبيعي أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميًا بنسبة 12%، مما يعكس التأثير المباشر للأزمة على الأسواق العالمية.

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