السبت 21 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي: نستهدف وجود 3 سفن للتغييز لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية

الغاز الطبيعي، فيتو
الغاز الطبيعي، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف أن يكون لديها هذا العام 3 سفن للتغييز، اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 مليون قدم مكعب يوميا، مضيفا “نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا، وتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة”.

وتوجه رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى ميناء العين السخنة؛ لتفقد سفينة تغييز الغاز الطبيعي المسال "Energos Eskimo"، وذلك في إطار حرص  الدولة على تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، ويرافقه خلال جولته اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويشارك في الجولة من قيادات قطاع البترول كل من: المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أسامة السمنودي، نائب رئيس الشركة للعمليات والشبكات، والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور خالد البدري، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس/ وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، والمهندس ياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البترول والثروة المعدنية الثروة المعدنية إمدادات الغاز الطبيعي المواد البترولية شركة بتروجت قطاع البترول وزارة البترول والثروة المعدنية

مواد متعلقة

مدبولي: الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة استيراد الغاز الطبيعي بمنطقة السخنة

أول أيام الصيف، معلومات الوزراء: درجات الحرارة في جنوب الصعيد تسجل 40

الدولار يسجل 50.71 جنيه، أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (إنفوجراف)

40 في الصعيد، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة

رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمحافظة البحر الأحمر

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير "ميناء الصيد"

26 يونيو و3 يوليو إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة

الأكثر قراءة

موعد مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

دراسة توصي بوقف قبول طلاب الثانوية العامة بكليات التربية (تفاصيل)

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح

ارتفاع البيضاء، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025

الإسرائيليون يفضحون حكومتهم، المستوطنون يختبئون في مجاري الصرف والجراجات (فيديو)

ضابط أمريكي ينتقم من إسرائيل بأغنية بوم بوم تل أبيب، والنشطاء: تشفى القلب (فيديو)

مدبولي: الحكومة تتحرك لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي

لأول مرة، إيران تستخدم طائرات انتحارية في هجومها على إسرائيل اليوم

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

رمات غان.. عاصمة المال والتكنولوجيا في قلب الكيان الإسرائيلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: الغش في الامتحان جريمة شرعية ووطنية وهدم للأجيال

بالأحاديث، الأماكن التي يستحب زيارتها في المدينة المنورة وفضلها

تفسير حلم الثوب الأبيض في المنام وعلاقته بأفراح قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
جيش الاحتلال: 1000 مسيرة إيرانية أطلقت نحونا منذ بدء الهجمات جيش الاحتلال: لا يمكن تحديد إطار زمني للحرب مع ‎إيران