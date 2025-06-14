خبير اقتصادي: التباطؤ في تجهيز سفن التغويز يعرضنا لأزمة في الكهرباء

وزارة البترول استأجرت سفن تغويز بملايين الدولارات شهريا ولم تدخل الخدمة سوي سفينة فقط

قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكايه المذاع علي قناه بي ام سي مصر الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيكون لها تداعيات كبيرة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى مصر ما أجبر وزارة البترول الي إيقاف ضخ الغاز لمصانع الأسمدة وبعض المصانع الأخرى من أجل ضمان توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لتفادي حدوث انقطاع في الكهرباء والعودة لتخفيف الأحمال مجددا.

قصور الغاز القادم من إسرائيل وايجابيات عقود استيراد طويلة الأجل

وأشار إلى أن وقف الغاز الطبيعي المسال القادم من إسرائيل لمصر أثر على الكميات التي يحتاجها السوق المحلى، في ظل ارتفاع استخدام المازوت الذي وصل إلى ٣٠ ألف طن يوميا.



وأشاد بخطوة الحكومة في إبرام عقود استيراد غاز طبيعي طويلة الأجل وعدم الاعتماد على أسعار النفط الفورية مضيفا أن هذا الإجراء وفر على خزينة الدولة ملايين الدولارات.

وأضاف أنه حسب التقديرات بعد الهجوم الإسرائيلي علي إيران وارتفاع اسعار النفط عالميا وفرت هذه العقود علي مصر خلال يوم واحد نصف مليار دولار.

زيادة أسعار الوقود عالميا بسبب أحداث الشرق الأوسط

وأضاف أنه من المحتمل استمرار الزيادة في أسعار الوقود عالميا في ظل تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن هذه العقود التي تتراوح مدتها ما بين عامين إلى عامين ونصف سوف تجنب مصر من خسارة كبيرة بسبب فروق أسعار النفط بسبب هذه الأحداث.

تأخر وزارة البترول في تشغيل سفن التغويز يؤدي إلى أزمة كهرباء



وانتقد فؤاد وزارة البترول في التباطؤ في تجهيز سفن التغويز التي تم استئجارها من الدول الأوربية بملايين الدولارات، مؤكدا أن وزارة البترول استقدمت أكثر من أربع سفن تغويز لم تدخل الخدمه منهم سوى سفينة تغويز واحدة بالإضافة إلى سفينة تغويز موجودة على رصيف تحيا مصر بالإسكندرية ولم تعمل إلى الآن، وأخرى وصلت العين السخنه ولم يجهز لها رصيف من قبل وزارة البترول وسفينة أخرى في تركيا إضافة الى سفن اخرى للغاز المسال موجودة بالسخنة ولم تدخل الخدمة إلى الآن.

وفي ذات السياق أضاف أن التأخر في دخول هذه السفن الخدمة سوف نواجه مشكلة في الكهرباء هذا الصيف ومن المحتمل العودة إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى.

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